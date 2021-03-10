ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До Крыма

10.03.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

До Крыма

  • Виталий Портников, «Крым. Реалии»
  • 10.03.2021, 15:17
До Крыма
Виталий Портников

Москва нанесла удар по своему будущему.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает на то, что лидеры стран, которые входят в Североатлантический союз, изменят стратегическую концепцию отношений НАТО и России. В концепции, которая продолжает оставаться актуальным для НАТО документом, говорится о стратегическом сотрудничестве с Россией. Проблема только в том, что эту концепцию принимали до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Сейчас уже даже неудобно напоминать, что после краха Советского Союза Россию вовсе не считали противником Североатлантического союза и действительно были настроены развивать дружественные и партнерские отношения с этой страной. Даже знаменитое расширение НАТО на Восток воспринималось совершенно по-разному странами, которые хотели присоединиться к альянсу, «старыми» членами НАТО и самой Россией. Бывшие страны – участницы Варшавского договора, исчезнувшего почти одновременно с СССР, стремились под натовский «зонтик», потому что опасались, что настроения в России изменятся и она вновь станет угрожать странам, еще недавно ощущавшим на себе всю тяжесть советского присутствия. Для «старых» членов НАТО расширение альянса было прежде всего расширением системы европейской безопасности, и их лидеры совершенно не понимали, почему кто-то должен воспринимать это расширение как агрессивные планы.

А в России это именно так и воспринималось – потому что при всех демократических тенденциях в политике тогдашнего российского руководства советские стереотипы во внешней политике никуда не исчезли. С приходом к руководству российской дипломатией старого чекиста Евгения Примакова и в особенности после того, как президентом России стал тогда еще молодой чекист Владимир Путин, эти стереотипы, похоже, возобладали окончательно. НАТО – «агрессивный блок». Расширение альянса – «действия, направленные против России» и вообще «обман», так как Михаилу Горбачеву якобы обещали не расширять НАТО в обмен на объединение Германии. И всегда хочется спросить у тех, кто транслирует эти мифы: а если бы не пообещали, то тогда что? Не было бы объединения? Сохранился бы Варшавский договор? А Советский Союз? А российские войска по-прежнему находились бы в Варшаве или Праге?

Понятно, что все это – риторические вопросы. Кремль, думаю, просто не захотел смириться с тем непреложным фактом, что после краха СССР НАТО остался единственным гарантом безопасности именно потому, что никогда не был «агрессивным блоком». Агрессивным был Советский Союз. Именно поэтому он и исчез. И возвращаться к его политическому наследию – значит наносить удар вовсе не по НАТО, а по собственному будущему.

Но путинская Россия, похоже, занята именно этим возвращением. Аннексия Крыма действительно подвела черту под попытками цивилизованного мира выстроить с Россией стратегическое партнерство. Потому что Кремль позволил себе плюнуть даже на элементарные нормы международного права, разрушить миропорядок, создание которого стало выводом из трудных уроков Второй мировой войны.

И теперь на Западе говорят разве что о диалоге с Москвой – да и то нарываются на оскорбления. Так что да, концепции, похоже, придется пересматривать.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва нанесла удар по своему будущему.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минэнерго разъяснили причины частого включения и выключения в сеть первого блока БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by