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Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна
Источник материала: Хартия'97
Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна
Военные назвали это главным условием для выхода из политического кризиса.
Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Заявление военных публикует портал
«Руководство Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна, подтверждает данные до сих пор оценки текущей ситуации в республике. Решение текущей ситуации — одно, об этом говорится в сообщении [Гаспаряна]», — следует из заявления.
В своем заявлении Гаспарян сказал, что благоприятное для государства решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и внеочередных парламентских выборов. Он назвал свою отставку неконституционной и заявил, что обратился в Административный суд для «реализации силы исключительно на основе права».
Командование также заявило, что принимает заявление Гаспаряна как инструкцию к действию.
Никол Пашинян уже направил президенту Армении ходатайство о назначении на должность главы Генштаба Артака Давтяна, сообщает портал ArmenPress со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворкян. Давтян ранее занимал эту должность до Гаспаряна (с мая 2018 года по июнь 2020 года).
Отставку Гаспаряна инициировал Пашинян после конфликта с военными из-за российских «Искандеров». Перед этим был уволен заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян.
Премьер дважды подавал указ об увольнении Гаспаряна президенту, однако последний его отклонял. В итоге правительство сообщило, что генерал-полковник был уволен согласно законодательству Армении.
Президент после этого обратился в Конституционный суд с просьбой проверить части закона, по которому был уволен Гаспарян, на соответствие Конституции. По его словам, существующие в юридической практике закона проблемы стали очевидными на фоне конфликта премьера и военных.
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Военные назвали это главным условием для выхода из политического кризиса.
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