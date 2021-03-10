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Нардеп Бондар: Покупка Украиной электроэнергии на БелАЭС угрожает безопасности всего континента

10.03.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нардеп Бондар: Покупка Украиной электроэнергии на БелАЭС угрожает безопасности всего континента

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  • 10.03.2021, 15:08
Нардеп Бондар: Покупка Украиной электроэнергии на БелАЭС угрожает безопасности всего континента

Украина должна объявить тотальный бойкот БелАЭС.

Закупка Украиной электроэнергии на Белорусской АЭС не просто разрушает украинскую энергосистему, но и создает угрозу для жизни и здоровья целого региона, заявил на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондар.

"К большому сожалению, Украина вместо тотального бойкота станции бок о бок с европейскими странами решила финансово поддерживать Белорусскую АЭС, что несет угрозу безопасности всего региона. И это не только энергетической безопасности Украины, а прежде всего жизни и здоровью людей всего континента", – заявил нардеп.

По его словам, только с начала года украинские компании приобрели на Белорусской АЭС по меньшей мере 470 млн кВт-ч. Бондарь также поддержал инициативу депутатов Верховной Рады по поводу необходимости неотложной инспекции Белорусской АЭС специалистами МАГАТЭ.

"На прошлой неделе коллеги народные депутаты направили обращение в МАГАТЭ по Белорусской АЭС. Разделяю их обеспокоенность по безопасной работе этой станции, построенной Кремлем осенью прошлого года на севере Беларуси", – добавил политик.

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