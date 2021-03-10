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Пастор церкви «Новая жизнь»: «Бог развалил СССР, развалит и эту систему»

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Протестанскую общину выселили окончательно.

Прихожанам церкви «Новая жизнь» дали ровно один день, чтобы освободить помещение и вынести оттуда все вещи. Храм протестантской общины действовал в столичном микрорайоне Сухарево девятнадцать лет.

Пастор церкви «Новая жизнь»: «Бог развалил СССР, развалит и эту систему»

Фото newlife.by

По словам администратора Виталия Антончикова, несмотря на то, что городские власти поставили крайне сжатые сроки, верующие тут же откликнулись и предложили помощь в необходимых работах: пришли около 60 человек.

– Еще недавно это было очень оживленное место. Здесь было столько радости, веры и любви! Мы верим в Господа, не притворяясь. А сегодня так грустно смотреть на то, как демонтируется вся эта красота и превращается в притчу, – говорит пастор церкви Вячеслав Гончаренко.  – Но это не значит, что мы не вернемся сюда.

Теперь же наше здание захвачено. Оно будет как ковчег завета у филистимлян, который они забрали, а потом вернули обратно. Потому что ковчег Божий в этой Библейской истории стал великим проклятием для захвативших. Богу брошен вызов – и Он ответит.

…В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость, не имеющая милосердия, сострадания, любви – такая структура ничего не стоит, поэтому она исчезнет.

Напомним, история противостояния властей и общины тянется более 15 лет – когда территория, относившаяся ранее к Минскому району, вошла в состав Минска и стала срочно нужна городу под застройку.

В 2005 году горисполком решил выселить «Новую жизнь» из здания на улице Ковалева, 72 и лишил общину права на землю. А в феврале 2021-го судебные исполнители вместе с силовиками перешли от слов к делу – в церкви просто по время богослужения спилили замок, прервали молитву и принудили всех покинуть здание. Три недели верующие собирались и молились на улице возле закрытой церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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