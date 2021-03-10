В Минэнерго разъяснили причины частого включения и выключения в сеть первого блока БелАЭС

Первый энергоблок Белорусской АЭС 10 марта в очередной раз планово отключили от сети. Министерство энергетики в своем телеграм-канале опубликовало разъяснение причин частого включения и отключения блока.





Так, в Минэнерго напомнили, что первый блок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75—90—100 % от номинальной мощности) с проведением испытаний, «включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока».

«Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности, — говорится в сообщении. — Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока, проводят и другие важные исследования».

В Минэнерго подчеркнули, что этап опытно-промышленной эксплуатации «занимает определенный период». В энергетическом ведомстве обратили внимание на то, что на первом блоке «285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов», и после отдельных испытаний требуются «технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости».

«Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока, — пояснили в министерстве. — Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока».

«К слову, из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике», — заверили в Минэнерго.

В предыдущий раз блок отключали 20 февраля — для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации». В сеть его повторно включили 8 марта, после чего началось повышение мощности реакторной установки.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.