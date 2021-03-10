ГАИ: отныне каждое ДТП будут также считать созданием аварийной обстановки

Источник материала: Onliner

В новом кодексе изменилась формулировка понятия «Создание аварийной обстановки». Раньше было так: «Действия участников движения, вынудившие других изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других». Сейчас в определение добавлена фраза: «...а равно повлекшие повреждение другого ТС или имущества других участников движения». Понимать ли это так, что при любом ДТП дополнительно будут наказывать за создание аварийной обстановки?

«Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки, — комментирует ГАИ. — За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением или без лишения прав до двух лет (ст. 18.13 ч. 12 КоАП РБ)».

В Госавтоинспекции заверили: «При наложении взыскания будет учитываться характер правонарушения, личность нарушителя, последствия и другие смягчающие или отягчающие обстоятельства. Напомним, в случае незначительного ДТП водители могут не вызывать ГАИ и оформить „европротокол“, избежав при этом административного правонарушения, соответствующего штрафа и лишения прав».