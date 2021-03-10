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Тихий, тонкий и быстрый. Обзор неожиданно хорошего ноутбука HP с парой нюансов
Источник материала: Onliner
Что нужно от ноутбука большинству людей? Быстрота и бесшумность, адекватное время работы без подзарядки и небольшая цена. Если с последним пунктом сейчас тяжеловато, то с остальными еще можно найти хорошие варианты. К сожалению, среди ноутбуков HP нам редко попадались достойные устройства. Правда, в этот раз все оказалось иначе. На обзоре ноутбук HP из безымянной серии с шестиядерным процессором AMD Ryzen 5, хорошим охлаждением и 8 ГБ памяти, разделенными на два слота. Без компромиссов не обошлось, но обо всем по порядку.
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки темно-серый
Тонкий корпус и плохая клавиатура
Клавиатура собирает главные претензии по использованию ноутбука. Она звонкая и хлипкая, поэтому печатать на ней получается громко да еще и с каким-то эхом внутри. За эту цену есть ноутбуки
Набор внешних портов включает два USB 3.0 и один USB-C, который не поддерживает зарядку и подключение внешнего дисплея. Разъема для проводного интернета нет. Зато не забыли полноценный кардридер и HDMI.
Экран
В
Производительность
На момент написания статьи
Традиционно практическая нагрузка состояла из 27 вкладок в браузере Google Chrome, включая видео Full HD в YouTube, пакетной обработки TIFF-фотографий в Adobe Photoshop, огромной таблицы Excel, скачивания и установки игры из Steam. Все задачи на ноутбуке выполнялись быстро, и ничего не глючило. При добавлении рендеринга демосцены в Blender переключение между приложениями чуть-чуть задерживалось, но работать можно было в быстром ритме без остановок. Blender в таком режиме справился за 40 минут. В чистом виде без сопутствующей нагрузки на это ушло 24 мин. Средняя температура процессора была 74°, а частота 3000 МГц. Для сравнения, температура при просмотре видео Full HD в YouTube без другой нагрузки — 44°.
Показания датчиков системы при максимальной нагрузке (питание от сети)
Показания датчиков системы при максимальной нагрузке (питание от батареи)
При работе от батареи в таком же режиме переключение между приложениями задерживалось заметнее, поэтому ритм работы сбивался: иногда приходилось ждать отвисания вкладок и программ. Температура составила 60°, частота — 2740 МГц. Для активной работы лучше подключать ноутбук к сети. Очевидно, что описанный сценарий нагрузки нужен не всегда и не всем, однако он хорошо показывает реальные возможности ноутбука.
Стресс-тест AIDA64. Первый график – питание от сети, второй – от батареи.
Показания датчиков в тесте (питание от батареи)
Показания датчиков в рендеринге демосцены Blender Classroom (питание от батареи)
Ноутбук тихий: во время тестов шум вентилятора совершенно не мешал, хоть был заметен. Корпус нагревался снизу, при этом область клавиатуры оставалась прохладной. Никаких противных свистов не возникало. Разумеется, в простой работе его совсем не было слышно.
Одно из главных преимуществ ноутбука — два слота под оперативную память. Сегодня в тонких 15-дюймовых ноутбуках это почти роскошь. С комбинацией такого процессора и двумя слотами данный лэптоп
Коротко об играх. На встроенной графике далеко не уедешь, хотя в «райзенах» четырехтысячной серии она хорошая. Например, World of Tanks на низких настройках выдает 118 кадров, а «Ведьмак 3» на низких с HD-разрешением — 35 в среднем. Нетребовательные игры вроде мелких инди — вот предел графики данного ноутбука.
"Танки" на средних настройках
"Ведьмак 3" на низких настройках, 720p
"Ведьмак 3" на низких настройках, 720p
"Ведьмак 3" на низких настройках, 720p
Работа от батареи
Ноутбук от батареи проработал с 9:30 до 21:30. Из них следует вычесть время простоя, и получается 6 часов чистой работы. Нагрузка была исключительно легкая – браузер, музыка и видео. Яркость установлена на уровне 70%. В интенсивном режиме по описанному в прошлом пункте сценарию — 1 час 40 минут (с рендерингом в Blender).
Отключив питание от сети, на ноутбуке можно посмотреть почти три фильма. В таком сценарии он продержался 6 часов 39 минут. Правда, на максимальной яркости, чтобы что-то можно было разглядеть наперекор яркому весеннему солнцу.
Ноутбук заряжается до 50% всего за 45 минут. Если на вашей паре в универе рядом попадется розетка, то еще до того как пара закончится, у вас будет половина заряда. Хватит еще на несколько интересных лекций. Смотря, конечно же, в каком режиме ноутбук будет использоваться.
В большой нагрузке была заметна разница между работой от сети и от батареи. В стресс-тесте AIDA64 разница в цифрах частот, температур и потребления была незначительной. Например, рендеринг демосцены в Blender при работе от батареи завершился за 25 минут, а от сети — 24 минуты.
Итоги
8
Оценка автора
Нравится
очень тихий
тонкий корпус
быстро работает
2 слота памяти
Не нравится
тусклый экран
звонкая клавиатура
1 ч 40 минут от батареи (в интенсивном режиме)
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки темно-серый
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Что нужно от ноутбука большинству людей? Быстрота и бесшумность, адекватное время работы без подзарядки и небольшая цена. Если с последним пунктом сейчас...
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