Тихий, тонкий и быстрый. Обзор неожиданно хорошего ноутбука HP с парой нюансов

Источник материала: Onliner Что нужно от ноутбука большинству людей? Быстрота и бесшумность, адекватное время работы без подзарядки и небольшая цена. Если с последним пунктом сейчас тяжеловато, то с остальными еще можно найти хорошие варианты. К сожалению, среди ноутбуков HP нам редко попадались достойные устройства. Правда, в этот раз все оказалось иначе. На обзоре ноутбук HP из безымянной серии с шестиядерным процессором AMD Ryzen 5, хорошим охлаждением и 8 ГБ памяти, разделенными на два слота. Без компромиссов не обошлось, но обо всем по порядку.

Тонкий корпус и плохая клавиатура

Выбранный на обзор HP не принадлежит к именной серии. Он выглядит так же, как и остальные ноутбуки в бюджетных линейках HP: грубый пластиковый корпус с рельефным покрытием со всех сторон и тонкими рамками с двух боков экрана. Ноутбук собран добротно. Ничего не скрипит и не прогибается. На фото в галерее видно, что отпечатки пальцев на крышке заметны, особенно при ярком освещении. Главная особенность — малый вес (1600 г) и тонкий корпус (17,9 мм). Его приятно держать в руках и можно без проблем носить с собой. Из-за этого он напоминает 15-дюймовые ультрабуки. Правда, на этом такое лестное сходство заканчивается.



















Клавиатура собирает главные претензии по использованию ноутбука. Она звонкая и хлипкая, поэтому печатать на ней получается громко да еще и с каким-то эхом внутри. За эту цену есть ноутбуки с клавиатурой получше . К тому же тут нет подсветки клавиш.









Набор внешних портов включает два USB 3.0 и один USB-C, который не поддерживает зарядку и подключение внешнего дисплея. Разъема для проводного интернета нет. Зато не забыли полноценный кардридер и HDMI.











Экран

В ноутбуке установлен IPS-экран с FullHD-разрешением (модель Chi Mei CMN1515). Углы обзора широкие, что характерно для этого типа дисплеев. Цвета при этом передаются тускло, вероятно, из-за небольшого уровня контрастности. Яркости в нем ощутимо меньше, чем в Lenovo из недавнего обзора . Последнее особенно было заметно при работе от батареи: он казался совсем бледным, а на солнце выглядел вообще бесполезным. С помощью утилиты AMD Radeon Software была отключена адаптивная регулировка яркости (Vari-Bright). Стало ярче, но не красивее.











Производительность





На момент написания статьи выбранный HP – самый дешевый ноутбук с процессором Ryzen 5 4500U. Шестиядерник AMD не впервые попадает на обзор, во всех случаях он проявлял себя великолепно. Да и многим нашим пользователям он уже давно знаком. Станет ли этот раз исключением?













Традиционно практическая нагрузка состояла из 27 вкладок в браузере Google Chrome, включая видео Full HD в YouTube, пакетной обработки TIFF-фотографий в Adobe Photoshop, огромной таблицы Excel, скачивания и установки игры из Steam. Все задачи на ноутбуке выполнялись быстро, и ничего не глючило. При добавлении рендеринга демосцены в Blender переключение между приложениями чуть-чуть задерживалось, но работать можно было в быстром ритме без остановок. Blender в таком режиме справился за 40 минут. В чистом виде без сопутствующей нагрузки на это ушло 24 мин. Средняя температура процессора была 74°, а частота 3000 МГц. Для сравнения, температура при просмотре видео Full HD в YouTube без другой нагрузки — 44°.



Показания датчиков системы при максимальной нагрузке (питание от сети)

Показания датчиков системы при максимальной нагрузке (питание от батареи)

При работе от батареи в таком же режиме переключение между приложениями задерживалось заметнее, поэтому ритм работы сбивался: иногда приходилось ждать отвисания вкладок и программ. Температура составила 60°, частота — 2740 МГц. Для активной работы лучше подключать ноутбук к сети. Очевидно, что описанный сценарий нагрузки нужен не всегда и не всем, однако он хорошо показывает реальные возможности ноутбука.



Стресс-тест AIDA64. Первый график – питание от сети, второй – от батареи.

Показания датчиков в тесте (питание от батареи)

Показания датчиков в рендеринге демосцены Blender Classroom (питание от батареи)

Ноутбук тихий: во время тестов шум вентилятора совершенно не мешал, хоть был заметен. Корпус нагревался снизу, при этом область клавиатуры оставалась прохладной. Никаких противных свистов не возникало. Разумеется, в простой работе его совсем не было слышно.

Одно из главных преимуществ ноутбука — два слота под оперативную память. Сегодня в тонких 15-дюймовых ноутбуках это почти роскошь. С комбинацией такого процессора и двумя слотами данный лэптоп один из самых дешевых . В выбранной конфигурации в нем установлено две планки SK Hynix по 4 ГБ с частотой 3200 МГц. Отличный рабочий вариант для многих задач прямо из коробки. По мере повышения требований к ноутбуку можно заменить память на более емкую — до 32 ГБ. Помимо этого, обновить можно еще SSD-накопитель. В тестовом ноутбуке установлена быстрая 256 ГБ модель от SK Hynix с поддержкой NVMe. Если нужен накопитель побольше, то можно его выбрать здесь .

Коротко об играх. На встроенной графике далеко не уедешь, хотя в «райзенах» четырехтысячной серии она хорошая. Например, World of Tanks на низких настройках выдает 118 кадров, а «Ведьмак 3» на низких с HD-разрешением — 35 в среднем. Нетребовательные игры вроде мелких инди — вот предел графики данного ноутбука.



"Танки" на средних настройках

"Ведьмак 3" на низких настройках, 720p

"Ведьмак 3" на низких настройках, 720p

"Ведьмак 3" на низких настройках, 720p

Работа от батареи

Ноутбук от батареи проработал с 9:30 до 21:30. Из них следует вычесть время простоя, и получается 6 часов чистой работы. Нагрузка была исключительно легкая – браузер, музыка и видео. Яркость установлена на уровне 70%. В интенсивном режиме по описанному в прошлом пункте сценарию — 1 час 40 минут (с рендерингом в Blender).

Отключив питание от сети, на ноутбуке можно посмотреть почти три фильма. В таком сценарии он продержался 6 часов 39 минут. Правда, на максимальной яркости, чтобы что-то можно было разглядеть наперекор яркому весеннему солнцу.

Ноутбук заряжается до 50% всего за 45 минут. Если на вашей паре в универе рядом попадется розетка, то еще до того как пара закончится, у вас будет половина заряда. Хватит еще на несколько интересных лекций. Смотря, конечно же, в каком режиме ноутбук будет использоваться.

В большой нагрузке была заметна разница между работой от сети и от батареи. В стресс-тесте AIDA64 разница в цифрах частот, температур и потребления была незначительной. Например, рендеринг демосцены в Blender при работе от батареи завершился за 25 минут, а от сети — 24 минуты.

Итоги













Ноутбук HP по своей производительности и цене хорошо подходит для работы в офисе или дома, он легко справился с заданной ему серьезной практической нагрузкой. В данной конфигурации — это простая тихая рабочая лошадка с мощным процессором, потенциалом для апгрейда и работой от батареи как минимум 6 часов в легком режиме. Недостатки — бюджетная клавиатура и бледный дисплей. На такие компромиссы, возможно, кто-то сможет пойти, если нужен суровый рабочий аппарат, надежный и легкий для учебы, или простой домашний на ближайшие пару лет.

8 Оценка автора Нравится очень тихий тонкий корпус быстро работает 2 слота памяти Не нравится тусклый экран звонкая клавиатура 1 ч 40 минут от батареи (в интенсивном режиме)