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Из-за остановки завода комплектующих Samsung и Apple грозят сложности
Источник материала: Onliner
Фабрика в Остине по выпуску комплектующих для смартфонов Apple и Samsung приостановила свою работу. Это может привести к проблемам с производством устройств для брендов,
Остановка производства случилась из-за перебоев с электричеством, которые возникли в сильные морозы на территории Северной Америки. Завод производит драйверы дисплея для OLED-экранов, которые используются в нынешней линейке iPhone, а также чипы для смартфонов Samsung, что продаются на рынке США.
У фабрики есть запас комплектующих примерно на полтора месяца, однако она прекратила работу уже две недели назад. Источники сообщают, что заводу потребуется около двух месяцев на восстановление работы в штатном режиме.
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Фабрика в Остине по выпуску комплектующих для смартфонов Apple и Samsung приостановила свою работу. Это может привести к проблемам с производством устройств для...
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