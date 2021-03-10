Из-за остановки завода комплектующих Samsung и Apple грозят сложности

Источник материала: Onliner

Фабрика в Остине по выпуску комплектующих для смартфонов Apple и Samsung приостановила свою работу. Это может привести к проблемам с производством устройств для брендов, сообщает ресурс TheElec.

Остановка производства случилась из-за перебоев с электричеством, которые возникли в сильные морозы на территории Северной Америки. Завод производит драйверы дисплея для OLED-экранов, которые используются в нынешней линейке iPhone, а также чипы для смартфонов Samsung, что продаются на рынке США.

У фабрики есть запас комплектующих примерно на полтора месяца, однако она прекратила работу уже две недели назад. Источники сообщают, что заводу потребуется около двух месяцев на восстановление работы в штатном режиме.