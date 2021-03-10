ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС пустил в работу 4-й пакет санкций против режима Лукашенко

10.03.2021 15:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Евросоюз, не спеша, начал работу над 4-м пакетом санкций против режима Лукашенко, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его словам, 4-й пакет, скорее всего, будет сфокусирован на санкциях против представителей МВД и других силовых ведомств, нежели на «кошельках» Лукашенко.

Но пока, отмечает Джозвяк, еще слишком рано о чем-то говорить.

«Всё еще на ранней стадии (it is still early days)», - написал журналист в Twitter

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз, не спеша, начал работу над 4-м пакетом санкций против режима Лукашенко, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
 
Новости дня
Новости разные
 
Іван Пляхімовіч. НАРОД. У новай Канстытуцыі трэба напісаць пра беларусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by