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ЕС пустил в работу 4-й пакет санкций против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Евросоюз, не спеша, начал работу над 4-м пакетом санкций против режима Лукашенко, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По его словам, 4-й пакет, скорее всего, будет сфокусирован на санкциях против представителей МВД и других силовых ведомств, нежели на «кошельках» Лукашенко.
Но пока, отмечает Джозвяк, еще слишком рано о чем-то говорить.
«Всё еще на ранней стадии (it is still early days)», - написал журналист в Twitter
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Евросоюз, не спеша, начал работу над 4-м пакетом санкций против режима Лукашенко, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
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