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Против лидера ОГП завели уголовное дело - его телефон отключен
Источник материала: Партизан
В отношении лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова завели уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе ОГП, политика обвиняют по части 1 статьи 407 (умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).
Санкция предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы.
Напомним, за последнее время Николая Козлова трижды вызывали на допросы в различные инстанции, где заставляли дать подписку о неразглашении "тайны следствия". Он это делать отказывался.
Сейчас связь с Николаем Козловым отсутствует, его телефон отключен, передает
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В отношении лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова завели уголовное дело.
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