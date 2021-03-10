ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Против лидера ОГП завели уголовное дело - его телефон отключен

10.03.2021 15:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отношении лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ОГП, политика обвиняют по части 1 статьи 407 (умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

Санкция предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Напомним, за последнее время Николая Козлова трижды вызывали на допросы в различные инстанции, где заставляли дать подписку о неразглашении "тайны следствия". Он это делать отказывался.

Сейчас связь с Николаем Козловым отсутствует, его телефон отключен, передает Свабода.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова завели уголовное дело.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Горадні жорстка затрыманы і збіты АМАПам пасажыр таксі не прыйшоў на свой суд. Яго абвесцілі ў вышук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by