|
Даёшь охрану к каждой мусорке! Дружинники будут охранять мусорные контейнеры
Источник материала: Партизан
В Лиде за мусорными контейнерами будут следить при помощи камер видеонаблюдения и дружинников
Такое решение было принято, потому-то жители города путают контейнеры с мусором. Теперь неправильно сортирующих будут наказывать штрафом от 145 BYN.
В Лидском ЖКХ надеются, что установка видеокамер и дежурство дружинников помогут улучшить ситуацию с раздельным сбором мусора.
Не исключено, что лидский опыт могут перенести и на всю Беларусь, передает
Это ж сколько видеокамер и дружинников понадобится!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде за мусорными контейнерами будут следить при помощи камер видеонаблюдения и дружинников
|
Свежие газеты
Архив (Разное)