Даёшь охрану к каждой мусорке! Дружинники будут охранять мусорные контейнеры









Такое решение было принято, потому-то жители города путают контейнеры с мусором. Теперь неправильно сортирующих будут наказывать штрафом от 145 BYN.





В Лидском ЖКХ надеются, что установка видеокамер и дежурство дружинников помогут улучшить ситуацию с раздельным сбором мусора.





@zamkadomby Не исключено, что лидский опыт могут перенести и на всю Беларусь, передает





Это ж сколько видеокамер и дружинников понадобится!