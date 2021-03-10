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Друг сбежавшего гродненского таксиста, которого тоже обвиняли в насилии над силовиком, тоже уехал в Литву

10.03.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 10 марта, в Гродно должны были вынести приговор 30-летнему Игорю Лозовику — пассажиру такси и другу водителя-таксиста Алексея Лапы. Их вместе задержали и избили сотрудники милиции в августе 2020-го. Однако мужчина в суд не явился, сообщает «Радио Свобода».


Игорь Лозовик с адвокатом. Фото: TUT.BY

Игорь Лозовик сначала был свидетелем по делу Лапы, а потом стал обвиняемым по статье о насилии в отношении милиционера. Мужчина при задержании также был избит.

Потерпевший по данному уголовному делу — сотрудник ОМОНа, старший лейтенант, командир роты Дмитрий Рахунок, который и задерживал гродненца вечером 11 августа.

По версии обвинения, Игорь Лозовик при задержании не подчинился законным требования сотрудника ОМОНа, проигнорировав их, а также сопротивлялся во время задержания: нанес несколько ударов силовику. У того — ушибы мягких тканей, а также перелом фаланги пальца.

Дмитрий Рахунок запросил в качестве компенсации за моральные и физические страдания тысячу рублей, которую хочет перевести на счет одного из детских домов.

Суд над Лозовиком начался первого февраля, а 10 марта должен был быть оглашен приговор, однако мужчина на заседание не явился.

 — Причина неявки неизвестна, — отметила секретарь суда.

Как рассказал адвокат Лозовика в суде, его подзащитный уехал в Литву и возвращаться не планирует.

Прокурор предложил взять Лозовика под стражу, потому что тот прячется.

Друг Игоря Лозовика, Алексей Лапа, также недавно покинул Беларусь.

Напомним, 31-летнего таксиста Алексея Лапу вместе с друзьями задержали 11 августа прошлого года, после того как он на машине попытался уехать со стоянки около гипермаркета «Алми». Задержали с применением силы компанию на площади Декабристов. Позже Лапу и Лозовика обвинили в насилии над омоновцами.

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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня, 10 марта, в Гродно должны были вынести приговор 30-летнему Игорю Лозовику - пассажиру такси и другу водителя-таксиста Алексея Лапы. Однако мужчина в суд не...
 
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