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Минская группа Nemiga выпустила трогательное видео, посвященное мамам
Источник материала: Tut.by
Минская группа Nemiga выпустила клип «Улыбайся, мама» — трогательное видео, посвященное мамам.
Участники коллектива написали, что «Улыбайся, мама» — очень важная для них работа, в воплощении их идеи приняло участие около 140 человек.
— Надеемся, что она с точностью передаст то, что мы хотим сказать своим мамам и близким, — написали ребята из Nemiga. Режиссером видео стал Рустам Романов, который снял клипы целой россыпи российских знаменитостей от Анны Семенович до Стаса Михайлова
Nemiga — романтический электро-поп-дуэт из Минска, созданный в конце 2018 года. Их продюсирует Николай Серов. Участники — Владислав Соболев и Karina Pill — уже успели выпустить альбом «Молодость»,
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Минская группа Nemiga выпустила клип «Улыбайся, мама» - трогательное видео, посвященное мамам. Коллектив написал, что это очень важная для них работа, в воплощении их...
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