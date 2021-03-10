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Минская группа Nemiga выпустила трогательное видео, посвященное мамам

10.03.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская группа Nemiga выпустила клип «Улыбайся, мама» — трогательное видео, посвященное мамам.

Участники коллектива написали, что «Улыбайся, мама» — очень важная для них работа, в воплощении их идеи приняло участие около 140 человек.

— Надеемся, что она с точностью передаст то, что мы хотим сказать своим мамам и близким, — написали ребята из Nemiga. Режиссером видео стал Рустам Романов, который снял клипы целой россыпи российских знаменитостей от Анны Семенович до Стаса Михайлова

Nemiga — романтический электро-поп-дуэт из Минска, созданный в конце 2018 года. Их продюсирует Николай Серов. Участники — Владислав Соболев и Karina Pill — уже успели выпустить альбом «Молодость», пронзительный сингл и клип на него «Самый белый цветок», а еще поработать с Гуфом.

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Теги: Минск
 
 
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Минская группа Nemiga выпустила клип «Улыбайся, мама» - трогательное видео, посвященное мамам. Коллектив написал, что это очень важная для них работа, в воплощении их...
 
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