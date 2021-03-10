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На главном заводе Skoda произведен 15-миллионный автомобиль

10.03.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda отметила знаменательное для себя событие — это 15-миллионный автомобиль, сошедший с конвейера головного предприятия в Млада-Болеславе.


Юбилейным экземпляром стал электрический кроссовер Enyaq iV в серебристом цвете Arctic Metallic. Автомобильное производство в Млада-Болеславе уходит своими корнями в начало XX века. Тогда Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент — основатели компании Laurin & Klement, которая позже станет известна как Skoda Auto — решили прекратить выпуск велосипедов и полностью сосредоточиться на производстве мотоциклов и автомобилей. Исторический цех завода, в котором в 1905 году был собран первый автомобиль Voiturette A, сохранился и по сей день — несколько лет назад в нем был основан музей Skoda.


Поблизости находится современный завод Skoda, на котором около 30 тысяч сотрудников работают над выпуском шести модельных линеек — Fabia, Scala, Octavia, Kamiq и Karoq, а с осени прошлого года еще и электрического Enyaq. Помимо автомобилей в Млада-Болеславе также производятся двигатели, коробки передач, приводные оси и высоковольтные батареи для гибридных моделей концерна Volkswagen.

Помимо своего основного завода, Skoda имеет еще два предприятия в Чехии (в Квасинах и Врхлаби), а также осуществляет производство в России, Украине, Словакии, Китае и Индии. Всего с 1905 года Skoda выпустила более 24,8 миллиона автомобилей по всему миру.

 
 
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Компания Skoda отметила знаменательное для себя событие - это 15-миллионный автомобиль, сошедший с конвейера головного предприятия в Млада-Болеславе.
 
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