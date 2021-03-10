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Масленица в Минске: где отпраздновать, что в программе и сколько стоит?
Источник материала: ОНТ
Масленичная неделя проходит в Беларуси с 8 по 14 марта, но основные гуляния в столице пройдут в конце недели – 12-14 марта. Куда отправиться на выходные минчанам, какие развлечения подготовили организаторы и где испекут самый большой блин – в нашей подборке.
Масленица на Немиге
Место: Площадка у Дворца спорта
Режим работы: 12–14 марта с 10:00 до 20:00. Основные гуляния: в пятницу – с 17:00 до 19:00; в субботу (основной день праздника) – с 12:00 до 17:00; в воскресенье – с 14:00 до 17:00.
Стоимость: бесплатно
В программе – выставка-ярмарка, фудкорт, различные игры и конкурсы, песни, танцы, шоу ходулистов, театрализованные представления, розыгрыщ подарков. Кульминацией праздника станет главный масленичный обряд – сжигание чучела Масленицы. Его проведут в 16:30. Для детей будет организован тир и другие аттракционы. Также малыши смогут покататься на пони и осликах.
Масленица на «Линии Сталина»
Место: д. Лошаны, Минский р-н, Лошанский с/с, трасса Р28
Режим работы: 12-14 марта с 10:00.
Стоимость: Детский билет – 7 рублей, взрослый – 15р.
В программе – командные лыжи, бой мешками на бревне, метание блинов в печь, стрельба из пневматики, метание гранат, метание колец, эстафета лошадка, перетягивание каната, аттракцион «Столб». Каждому гостю – блин в подарок.
Веселая Масленица в Ботаническом саду
Место: Ботанический сад, г. Минск, улица Калинина
Режим работы: 13 марта, суббота. С 13:00 до 17:15
Стоимость: 5-10р.
В программе – шествие скоморохов и ряженых, выступления фолк-ансамблей, развлечения от театров «Жарт» и «Джипси Бэнд», танцевальные флешмобы, фаер-шоу, хороводы и зажжение костра.
Масленица в «Фестивальном»
Место: х. Орловщина, загородный клуб «Фестивальный»
Режим работы: 13 марта с 12:00 до 17:30
Стоимость: 15р. – взрослый, 5р. – детский, дошкольникам бесплатно
В программе – конкурсы на силу и выносливость для парней, конкурс красоты для девушек, семейные эстафеты, мастер-класс по белорусским танцам, гадания, спектакль «Батлейка» для малышей, хороводы, песни, танцы, игры, фаер-шоу и сожжение чучела.
За дополнительную плату будет работать фудкорт, тир, квеструм, веревочный парк и отдых в банном комплексе.
Шляхетская Масленица в Музейном комплексе «Дудутки»
Место: д. Птичь
Режим работы: 13 марта с 12:00
Стоимость: взрослый – 14р., детский – 7р., дошкольникам вход бесплатный.
В программе – выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по танцам, анимационное шоу и интерактивные локации с играми и забавами, лучный и арбалетный тир, скоморохи и ходулисты, шляхетские поединки на саблях и копьях (шоу “Шотландская пехота”), фудкорт, большой костер и символичное сожжение чучела зимы.
Масленичные забавы в д. Сула
Место: Парк истории «Великое княжество Сула», Минская обл., Столбцовский р-н, д. Сула, 14
Режим работы: 13, 14, 20, 21 марта с 13:00
Стоимость: взрослые – 15р., дети – 10р., дошкольникам бесплатно.
В программе – церемония приветствия короля Стефана Батория, старинные игры и обряды, мастер-классы для детей и взрослых, массовые забавы и игры, выступление народных музыкальных коллективов, танцы, масленичная «Батлейка», катание на санях или бричке, фудкорты.
Главным событием праздника станет выпекание самого большого в Беларуси Королевского масленичного блина размером более двух метров. Кульминация «Масленичных забав в Суле» — обряд сожжения чучела Зимы и праздничный хоровод.
Фото: БЕЛТА
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Масленичная неделя проходит в Беларуси с 8 по 14 марта, но основные гуляния в столице пройдут в конце недели – 12-14 марта. Куда отправиться на выходные минчанам, какие...
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