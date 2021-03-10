Масленица в Минске: где отпраздновать, что в программе и сколько стоит?

Источник материала: ОНТ

Масленичная неделя проходит в Беларуси с 8 по 14 марта, но основные гуляния в столице пройдут в конце недели – 12-14 марта. Куда отправиться на выходные минчанам, какие развлечения подготовили организаторы и где испекут самый большой блин – в нашей подборке.

Масленица на Немиге

Место: Площадка у Дворца спорта

Режим работы: 12–14 марта с 10:00 до 20:00. Основные гуляния: в пятницу – с 17:00 до 19:00; в субботу (основной день праздника) – с 12:00 до 17:00; в воскресенье – с 14:00 до 17:00.

Стоимость: бесплатно

В программе – выставка-ярмарка, фудкорт, различные игры и конкурсы, песни, танцы, шоу ходулистов, театрализованные представления, розыгрыщ подарков. Кульминацией праздника станет главный масленичный обряд – сжигание чучела Масленицы. Его проведут в 16:30. Для детей будет организован тир и другие аттракционы. Также малыши смогут покататься на пони и осликах.

Масленица на «Линии Сталина»

Место: д. Лошаны, Минский р-н, Лошанский с/с, трасса Р28

Режим работы: 12-14 марта с 10:00.

Стоимость: Детский билет – 7 рублей, взрослый – 15р.

В программе – командные лыжи, бой мешками на бревне, метание блинов в печь, стрельба из пневматики, метание гранат, метание колец, эстафета лошадка, перетягивание каната, аттракцион «Столб». Каждому гостю – блин в подарок.

Веселая Масленица в Ботаническом саду

Место: Ботанический сад, г. Минск, улица Калинина

Режим работы: 13 марта, суббота. С 13:00 до 17:15

Стоимость: 5-10р.

В программе – шествие скоморохов и ряженых, выступления фолк-ансамблей, развлечения от театров «Жарт» и «Джипси Бэнд», танцевальные флешмобы, фаер-шоу, хороводы и зажжение костра.

Масленица в «Фестивальном»

Место: х. Орловщина, загородный клуб «Фестивальный»

Режим работы: 13 марта с 12:00 до 17:30

Стоимость: 15р. – взрослый, 5р. – детский, дошкольникам бесплатно

В программе – конкурсы на силу и выносливость для парней, конкурс красоты для девушек, семейные эстафеты, мастер-класс по белорусским танцам, гадания, спектакль «Батлейка» для малышей, хороводы, песни, танцы, игры, фаер-шоу и сожжение чучела.

За дополнительную плату будет работать фудкорт, тир, квеструм, веревочный парк и отдых в банном комплексе.

Шляхетская Масленица в Музейном комплексе «Дудутки»

Место: д. Птичь

Режим работы: 13 марта с 12:00

Стоимость: взрослый – 14р., детский – 7р., дошкольникам вход бесплатный.

В программе – выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по танцам, анимационное шоу и интерактивные локации с играми и забавами, лучный и арбалетный тир, скоморохи и ходулисты, шляхетские поединки на саблях и копьях (шоу “Шотландская пехота”), фудкорт, большой костер и символичное сожжение чучела зимы.

Масленичные забавы в д. Сула

Место: Парк истории «Великое княжество Сула», Минская обл., Столбцовский р-н, д. Сула, 14

Режим работы: 13, 14, 20, 21 марта с 13:00

Стоимость: взрослые – 15р., дети – 10р., дошкольникам бесплатно.

В программе – церемония приветствия короля Стефана Батория, старинные игры и обряды, мастер-классы для детей и взрослых, массовые забавы и игры, выступление народных музыкальных коллективов, танцы, масленичная «Батлейка», катание на санях или бричке, фудкорты.

Главным событием праздника станет выпекание самого большого в Беларуси Королевского масленичного блина размером более двух метров. Кульминация «Масленичных забав в Суле» — обряд сожжения чучела Зимы и праздничный хоровод.

Фото: БЕЛТА

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