В Минске задержан крупный наркодилер, приехавший в Беларусь на «заработки»

Источник материала: ОНТ

Работники минского наркоконтроля задержали с поличным 30-летнего сбытчика психотропов, когда он делал закладки. Об этом сообщили в МВД.



Выяснилось, что задержанный несколько месяцев назад приехал в Минск, чтобы незаконно заработать. Для этого он снял жилье и стал работать в интернет-магазине, специализирующемся на продаже наркотиков.

Правоохранители утверждают: задержанный является крупным сбытчиком, который покупал солидную партию наркотика, фасовал на мелкие дозы и делал закладки в Минске и Минской области. Задержание жителя Мядельского района произошло в конце прошлой недели.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.





Фото: скриншот видео МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram