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В Минске задержан крупный наркодилер, приехавший в Беларусь на «заработки»
Источник материала: ОНТ
Работники минского наркоконтроля задержали с поличным 30-летнего сбытчика психотропов, когда он делал закладки. Об этом
Правоохранители утверждают: задержанный является крупным сбытчиком, который покупал солидную партию наркотика, фасовал на мелкие дозы и делал закладки в Минске и Минской области. Задержание жителя Мядельского района произошло в конце прошлой недели.
Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Фото: скриншот видео МВД
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Работники минского наркоконтроля задержали с поличным 30-летнего сбытчика психотропов, когда он делал закладки. Об этом сообщили в МВД.Выяснилось, что задержанный...
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