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В Минске задержан крупный наркодилер, приехавший в Беларусь на «заработки»

10.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске задержан крупный наркодилер, приехавший в Беларусь на «заработки»

Работники минского наркоконтроля задержали с поличным 30-летнего сбытчика психотропов, когда он делал закладки. Об этом сообщили в МВД.

Выяснилось, что задержанный несколько месяцев назад приехал в Минск, чтобы незаконно заработать. Для этого он снял жилье и стал работать в интернет-магазине, специализирующемся на продаже наркотиков.

Правоохранители утверждают: задержанный является крупным сбытчиком, который покупал солидную партию наркотика, фасовал на мелкие дозы и делал закладки в Минске и Минской области. Задержание жителя Мядельского района произошло в конце прошлой недели.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.


Фото: скриншот видео МВД

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Теги: Минск
 
 
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Работники минского наркоконтроля задержали с поличным 30-летнего сбытчика психотропов, когда он делал закладки. Об этом сообщили в МВД.Выяснилось, что задержанный...
 
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