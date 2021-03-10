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Четверо несовершеннолетних блокировали железнодорожные пути в Минске
Источник материала: ОНТ
Четверо несовершеннолетних намеренно блокировали железнодорожные пути в Минске. Об этом
Инцидент произошел 7 марта – столичные правоохранители узнали от неравнодушных граждан о том, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки.
Милиционеры, прибывшие на место, увидели четверых злоумышленников. Нарушители были задержаны и доставлены в районное управление внутренних дел для разбирательств. Задержанным – 10, 12, 14 и 16 лет.
Позже выяснилось, что это не первый их подобный поступок – днем ранее они блокировали железнодорожные пути. Движение по данному маршруту было остановлено.
Задержанные объяснили свои действия тем, что хотели поиграть. Проводится разбирательства.
Действиям ребят дадут правовую оценку.
Фото: скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома
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Четверо несовершеннолетних намеренно блокировали железнодорожные пути в Минске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиции Минска». Инцидент произошел 7 марта –...
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