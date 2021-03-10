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Четверо несовершеннолетних блокировали железнодорожные пути в Минске

10.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четверо несовершеннолетних блокировали железнодорожные пути в Минске

Четверо несовершеннолетних намеренно блокировали железнодорожные пути в Минске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиции Минска». 

Инцидент произошел 7 марта – столичные правоохранители узнали от неравнодушных граждан о том, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки.

Милиционеры, прибывшие на место, увидели четверых злоумышленников. Нарушители были задержаны и доставлены в районное управление внутренних дел для разбирательств. Задержанным – 10, 12, 14 и 16 лет.

Позже выяснилось, что это не первый их подобный поступок – днем ранее они блокировали железнодорожные пути. Движение по данному маршруту было остановлено.

Задержанные объяснили свои действия тем, что хотели поиграть. Проводится разбирательства.

Действиям ребят дадут правовую оценку.

Фото: скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Четверо несовершеннолетних намеренно блокировали железнодорожные пути в Минске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиции Минска».  Инцидент произошел 7 марта –...
 
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