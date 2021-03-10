|
Хирург назвал идеалы красоты, к которым стремятся женщины в Instagram
Источник материала: ОНТ
Пластический хирург и основатель английской клиники Frati Harley Surgery раскрыл причину «одинаковых» женских лиц в Instagram. Об этом
По словам Риккардо Фрати, сейчас в мире сформировались определенные типажи и эталоны женской красоты, которым стремятся соответствовать женщины.
Первый тип – это «кошачье» лицо. Такой внешностью обладают Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Меган Фокс и Тейлор Свифт. Характерными чертами являются маленький нос, узкий лоб, раскосые глаза и приподнятые брови.
Чтобы добиться подобной внешности, многие звезды, пояснил хирург, прибегли к подтяжке бровей и пластике носа.
Второй популярный типаж – «кукольная» внешность. Ее примерами являются Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Эти девушки имеют большие глаза и губы, высокие скулы, маленький нос и слегка приподнятые внешние углы глаз и бровей.
Фото: Instagram, Pinterest
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пластический хирург и основатель английской клиники Frati Harley Surgery раскрыл причину «одинаковых» женских лиц в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail. По словам Риккардо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)