Состояние Илона Маска за сутки возросло на $25 млрд

Источник материала: ОНТ

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки увеличилось на рекордные $25,1 млрд.

На 10 марта капитал Маска оценивают в $174 млрд. Илон отстает от лидирующего в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние по сведениям Bloomberg составляет $180 млрд.

При этом по информации журнала Forbes, за прошедшие 24 часа состояние Илона Маска увеличилось на $22,6 млрд до отметки в $166,2 млрд.

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