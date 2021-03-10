ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, когда БелАЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию

10.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда БелАЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию

Белорусская АЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля – начале мая. Об этом сообщили представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.


Процесс лицензирования Белорусской АЭС в контексте коммерческой эксплуатации стартовал еще в 2017 году. Чтобы доказать безопасность объекта, требуется время. В процесс вовлечено большое количество экспертов. По итогу проведенных работ будет дана оценка соответствия. Проверят не только состояние объектов, но и готовность персонала к различным ситуациям. По итогам будет издано заключение, на основании которого и решат – выдавать лицензию на эксплуатацию или нет.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС: «Атомная станция находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. По графику работ подойдем к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации где-то к концу марта. Следующий этап – комплексное апробирование. То есть, по сути, завершающий этап на 100%-ной мощности. Как раз к этому моменту должны быть завершены все работы, касающиеся экспертизы безопасности, и даны оценки готовности эксплуатирующей организации выполнять свою функцию». 

За несколько недель до принятия окончательного решения планируется провести общественные слушания. Госатомнадзор расскажет, на каком основании сделаны выводы о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская АЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля – начале мая. Об этом сообщили представители департамента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасный туризм: Пекин вводит COVID-сертификаты для путешественников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by