Стало известно, когда БелАЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию

Источник материала: ОНТ

Белорусская АЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля – начале мая. Об этом сообщили представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.





Процесс лицензирования Белорусской АЭС в контексте коммерческой эксплуатации стартовал еще в 2017 году. Чтобы доказать безопасность объекта, требуется время. В процесс вовлечено большое количество экспертов. По итогу проведенных работ будет дана оценка соответствия. Проверят не только состояние объектов, но и готовность персонала к различным ситуациям. По итогам будет издано заключение, на основании которого и решат – выдавать лицензию на эксплуатацию или нет.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС: «Атомная станция находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. По графику работ подойдем к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации где-то к концу марта. Следующий этап – комплексное апробирование. То есть, по сути, завершающий этап на 100%-ной мощности. Как раз к этому моменту должны быть завершены все работы, касающиеся экспертизы безопасности, и даны оценки готовности эксплуатирующей организации выполнять свою функцию».

За несколько недель до принятия окончательного решения планируется провести общественные слушания. Госатомнадзор расскажет, на каком основании сделаны выводы о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

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