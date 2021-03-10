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Стало известно, когда БелАЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию
Источник материала: ОНТ
Белорусская АЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля – начале мая. Об этом сообщили представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.
Процесс лицензирования Белорусской АЭС в контексте коммерческой эксплуатации стартовал еще в 2017 году. Чтобы доказать безопасность объекта, требуется время. В процесс вовлечено большое количество экспертов. По итогу проведенных работ будет дана оценка соответствия. Проверят не только состояние объектов, но и готовность персонала к различным ситуациям. По итогам будет издано заключение, на основании которого и решат – выдавать лицензию на эксплуатацию или нет.
За несколько недель до принятия окончательного решения планируется провести общественные слушания. Госатомнадзор расскажет, на каком основании сделаны выводы о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.
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Стало известно, когда БелАЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию
Белорусская АЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля – начале мая. Об этом сообщили представители департамента...
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