В Москве Porsche российского хоккеиста пробил стену паркинга. Передняя часть автомобиля повисла в воздухе на высоте третьего этажа

Источник материала: ОНТ

Российский хоккеист Денис Казионов в Москве (Россия) пробил стену паркинга автомобилем Porsche. Передняя часть машины повисла в воздухе на высоте третьего этажа. Об этом информирует департамент транспорта российской столицы.

Казионов находился в авто вместе с семьей – женой и сыном. Спортсмен, по его же словам , не справился с управлением.





В результате аварии пострадавших нет.

Фото: Telegram / DtRoad

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