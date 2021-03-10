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В Москве Porsche российского хоккеиста пробил стену паркинга. Передняя часть автомобиля повисла в воздухе на высоте третьего этажа
Источник материала: ОНТ
Российский хоккеист Денис Казионов в Москве (Россия) пробил стену паркинга автомобилем Porsche. Передняя часть машины повисла в воздухе на высоте третьего этажа. Об этом
Казионов находился в авто вместе с семьей – женой и сыном. Спортсмен, по его же
В результате аварии пострадавших нет.
Фото: Telegram / DtRoad
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В Москве Porsche российского хоккеиста пробил стену паркинга. Передняя часть автомобиля повисла в воздухе на высоте третьего этажа
Российский хоккеист Денис Казионов в Москве (Россия) пробил стену паркинга автомобилем Porsche. Передняя часть машины повисла в воздухе на высоте третьего этажа. Об...
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