ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве Porsche российского хоккеиста пробил стену паркинга. Передняя часть автомобиля повисла в воздухе на высоте третьего этажа

10.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Москве Porsche российского хоккеиста пробил стену паркинга. Передняя часть автомобиля повисла в воздухе на высоте третьего этажа

Российский хоккеист Денис Казионов в Москве (Россия) пробил стену паркинга автомобилем Porsche. Передняя часть машины повисла в воздухе на высоте третьего этажа. Об этом информирует департамент транспорта российской столицы.

Казионов находился в авто вместе с семьей – женой и сыном. Спортсмен, по его же словам, не справился с управлением.


В результате аварии пострадавших нет.

Фото: Telegram / DtRoad

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский хоккеист Денис Казионов в Москве (Россия) пробил стену паркинга автомобилем Porsche. Передняя часть машины повисла в воздухе на высоте третьего этажа. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасный туризм: Пекин вводит COVID-сертификаты для путешественников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by