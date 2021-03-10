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Что делать при болях в спине? Простой совет от врача

10.03.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать при болях в спине? Простой совет от врача

По словам доктора медицинских наук и остеопата Владимира Фролова, избежать болей в спине помогут физические нагрузки. Об этом врач рассказал телеканалу «360».


Эксперт убежден: регулярные занятия скандинавской ходьбой не травмоопасны и помогают тренировать сердечно-сосудистую систему. Также это не только профилактика проблем с костями и суставами, но и отличный метод лечения.

Фото: Depositphotos, Pixabay

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По словам доктора медицинских наук и остеопата Владимира Фролова, избежать болей в спине помогут физические нагрузки. Об этом врач рассказал телеканалу «360». ...
 
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