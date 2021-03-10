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Туринский «Ювентус» сенсационно выбыл из футбольной Лиги Чемпионов
Источник материала: ОНТ
Первые четвертьфиналисты определились в футбольной Лиге Чемпионов. Туринский «Ювентус», несмотря на домашнюю победу, сенсационно выбывает из розыгрыша турнира.
В ответном матче против португальского «Порту» итальянцы смогли одолеть соперников лишь в дополнительное время – 3:2. В первой встрече, напомним, сильнее были футболисты «Порту» - 2:1. Таким образом, количество забитых мячей по итогам двух встреч у команд равное – 4:4, но здесь сработало правило «гостевого гола» – португальцы на выезде отличились дважды и благодаря этому проходят в 1/4 финала. Еще одним участником этой стадии стала дортмундская «Боруссия». Ответный матч против «Севильи» завершился вничью – 2:2, но первый поединок со счетом 3:2 выиграла «Боруссия», и немецкая команда идет дальше. Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала: «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом», а «Пари Сен-Жермен» примет «Барселону».
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Первые четвертьфиналисты определились в футбольной Лиге Чемпионов. Туринский «Ювентус», несмотря на домашнюю победу, сенсационно выбывает из розыгрыша турнира. В...
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