Туринский «Ювентус» сенсационно выбыл из футбольной Лиги Чемпионов

Источник материала: ОНТ

Первые четвертьфиналисты определились в футбольной Лиге Чемпионов. Туринский «Ювентус», несмотря на домашнюю победу, сенсационно выбывает из розыгрыша турнира.

В ответном матче против португальского «Порту» итальянцы смогли одолеть соперников лишь в дополнительное время – 3:2. В первой встрече, напомним, сильнее были футболисты «Порту» - 2:1. Таким образом, количество забитых мячей по итогам двух встреч у команд равное – 4:4, но здесь сработало правило «гостевого гола» – португальцы на выезде отличились дважды и благодаря этому проходят в 1/4 финала. Еще одним участником этой стадии стала дортмундская «Боруссия». Ответный матч против «Севильи» завершился вничью – 2:2, но первый поединок со счетом 3:2 выиграла «Боруссия», и немецкая команда идет дальше. Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала: «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом», а «Пари Сен-Жермен» примет «Барселону».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram