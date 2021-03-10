Хоккеисты «Нью Джерси» проиграли «Вашингтону»

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович забросил очередную шайбу в национальной хоккейной лиге, но его «Нью Джерси» все равно проиграл.

Хоккеисты «Дэвилз» на выезде встречались с одним из лидеров Восточного дивизиона «Вашингтоном». Перед заключительным периодом гости уступали сопернику 3 шайбы, но сумели сравнять счет. Одним из авторов камбэка «Нью-Джерси» стал Егор Шарангович, который забросил свою четвертую шайбу в НХЛ. Основное время матча завершилось вничью – 4:4, но в овертайме Якуб Врана принес победу «Вашингтону». Шарангович в этой встрече провел на льду 17,5 минут, нанес три броска по воротам. «Нью-Джерси» по-прежнему занимает предпоследнее место в таблице Восточного дивизиона.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram