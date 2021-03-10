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В Ирландии священник случайно включил рэп во время службы
Источник материала: ОНТ
В Бертонпорте (Ирландия) во время транслируемой онлайн церковной службы священник случайно включил рэп. На необычный случай
Ролик с инцидентом вскоре стал вирусным. На видео слышно, как священник говорит «во имя Отца и Сына», а после громко играет трек «Молодой пророк» (Young Prophet) рэпера Black the Ripper. Отец Пэт поспешил выключить композицию и посмеялся над произошедшим.
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В Бертонпорте (Ирландия) во время транслируемой онлайн церковной службы священник случайно включил рэп. На необычный случай обращает внимание The Irish Times. Ролик с...
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