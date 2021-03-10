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Безопасный туризм: Пекин вводит COVID-сертификаты для путешественников
Источник материала: ОНТ
Пекин ввёл COVID-сертификаты для путешественников. Это китайская версия так называемого паспорта вакцинации, которые во время пандемии вводят всё больше стран.
Документ поможет туристам в передвижениях по миру. А государствам – скорее вернуться к международным связям и ускорить экономическое восстановление.
Фото: pixabay
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Пекин ввёл COVID-сертификаты для путешественников. Это китайская версия так называемого паспорта вакцинации, которые во время пандемии вводят всё больше стран. ...
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