Безопасный туризм: Пекин вводит COVID-сертификаты для путешественников

Источник материала: ОНТ

Пекин ввёл COVID-сертификаты для путешественников. Это китайская версия так называемого паспорта вакцинации, которые во время пандемии вводят всё больше стран.

Документ поможет туристам в передвижениях по миру. А государствам – скорее вернуться к международным связям и ускорить экономическое восстановление.

Фото: pixabay

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