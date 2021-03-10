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Максим Виторган: «На уровне лучших мировых утопий»
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений Рунета – о том, как силовая башня тестирует политику санкций в отношении соцсетей и мессенджеров.
«Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех устройствах. Таким образом Кремль обозначает правила игры для интернет-пространства в условиях турбулентности.
Прецедент не стал успешным. Блэкаут не затронул сервис микроблогов, обрушив сайты Кремля, Правительства, ГД, РКН и даже СК. Более того работа некоторых ведомств была парализована из-за отсутствия интернета.
В действительности «китайская модель» на русский лад повторно продемонстрировала свою несостоятельность, становясь уже хронической проблемой режима», – пишет
Российский актер Максим Виторган тоже
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Лидеры мнений Рунета – о том, как силовая башня тестирует политику санкций в отношении соцсетей и мессенджеров.
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