Максим Виторган: «На уровне лучших мировых утопий»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений Рунета – о том, как силовая башня тестирует политику санкций в отношении соцсетей и мессенджеров.





«Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех устройствах. Таким образом Кремль обозначает правила игры для интернет-пространства в условиях турбулентности.

Прецедент не стал успешным. Блэкаут не затронул сервис микроблогов, обрушив сайты Кремля, Правительства, ГД, РКН и даже СК. Более того работа некоторых ведомств была парализована из-за отсутствия интернета.

В действительности «китайская модель» на русский лад повторно продемонстрировала свою несостоятельность, становясь уже хронической проблемой режима», – пишет Кремлевский мамковед .

Российский актер Максим Виторган тоже высказался : «Слушайте, а вот это вот замедление Твитера Роскомнадзором – это же гениальная метафора. Просто на уровне лучших мировых утопий. Они, действительно, пытаются остановить движение времени, не стать прошлым... Это прямо трагическая картина...»