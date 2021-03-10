ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве самая холодная ночь со Второй мировой, а у нас +12 в субботу

10.03.2021 16:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Москве минувшая ночь стала самой холодной именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны — столбики термометров в соседней столице опустились до –20,7°С. У нас самая холодная ночь 10 марта была зафиксирована в 1915 году, тогда температура воздуха составляла –24,8°С. Сегодня же было –2...–10°С, что на 1—7°С ниже нормы. В прошедшие сутки по республике сохранялась погода с минимальной температурой воздуха –6... –13°С, местами по Гомельской и Могилевской областям воздух охлаждался до –15°С, отмечают в Белгидромете.

Если вспоминать самый теплый день 10 марта, это будет 2014 год, тогда уже можно было гулять без шапки. Температура воздуха составляла +14,4°С. Если хотите побыстрее почувствовать весеннее теплое, поезжайте на юг страны, в субботу там будет до +12°С.

Завтра же по стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Минимальная температура воздуха будет ночью до –15°С по северо-востоку, максимальная днем от –3°С до +4°С. Атмосферное давление днем будет падать.

12 марта облачно с мокрым снегом, переходящим в дождь, местами сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью –1...–11°С, в юго-западных районах 0...+1°С; днем от –2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве минувшая ночь стала самой холодной именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны — столбики термометров в соседней столице опустились до...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в такси работает рекордно много женщин. Не верите?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by