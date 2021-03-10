В Москве самая холодная ночь со Второй мировой, а у нас +12 в субботу

Источник материала: Onliner

В Москве минувшая ночь стала самой холодной именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны — столбики термометров в соседней столице опустились до –20,7°С. У нас самая холодная ночь 10 марта была зафиксирована в 1915 году, тогда температура воздуха составляла –24,8°С. Сегодня же было –2...–10°С, что на 1—7°С ниже нормы. В прошедшие сутки по республике сохранялась погода с минимальной температурой воздуха –6... –13°С, местами по Гомельской и Могилевской областям воздух охлаждался до –15°С, отмечают в Белгидромете .

Если вспоминать самый теплый день 10 марта, это будет 2014 год, тогда уже можно было гулять без шапки. Температура воздуха составляла +14,4°С. Если хотите побыстрее почувствовать весеннее теплое, поезжайте на юг страны, в субботу там будет до +12°С.

Завтра же по стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Минимальная температура воздуха будет ночью до –15°С по северо-востоку, максимальная днем от –3°С до +4°С. Атмосферное давление днем будет падать.

12 марта облачно с мокрым снегом, переходящим в дождь, местами сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью –1...–11°С, в юго-западных районах 0...+1°С; днем от –2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.