В Беларуси в такси работает рекордно много женщин. Не верите?

Источник материала: Onliner

8 марта каждый раз заставляет по-новому взглянуть на окружающий нас мир, который, безусловно, женщины наполняют красотой. В том смысле, что садишься в этот день в такси, чтобы ехать на свидание, и понимаешь, что нужно было покупать на один букет больше: за рулем тоже девушка. Случалось с вами что-нибудь подобное? И вообще, как по-вашему, много ли женщин работает в такси в Беларуси?

В «Яндекс Go» с нами поделились весьма любопытной статистикой. Сервис, напомним, работает в 16 странах, и вот каждую неделю в совокупности более 20 000 женщин садятся за руль и выезжают на линию.

Самое интересное для нас то, что в Беларуси, как оказалась, доля женщин-водителей наибольшая среди всех представленных стран.

То есть, в Беларуси шанс встретить девушку за рулем такси выше, чем, например, в Израиле, Финляндии, странах Балтии, России.

И среди всех крупных городов, где есть «Яндекс Go», по доле женщин-водителей лидирует белорусский Брест — 12,5%. А в малых городах страны доля женщин за рулем такси и вовсе достигает 18%.

Вас когда-нибудь везла девушка за рулем такси?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, мне везло Нет, пока не случалось

Хотите рассказать праздничную историю о том, как ехали с девушкой-таксисткой? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: