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В Беларуси в такси работает рекордно много женщин. Не верите?
Источник материала: Onliner
8 марта каждый раз заставляет по-новому взглянуть на окружающий нас мир, который, безусловно, женщины наполняют красотой. В том смысле, что садишься в этот день в такси, чтобы ехать на свидание, и понимаешь, что нужно было покупать на один букет больше: за рулем тоже девушка. Случалось с вами что-нибудь подобное? И вообще, как по-вашему, много ли женщин работает в такси в Беларуси?
В «Яндекс Go» с нами поделились весьма любопытной статистикой. Сервис, напомним, работает в 16 странах, и вот каждую неделю в совокупности более 20 000 женщин садятся за руль и выезжают на линию.
Самое интересное для нас то, что в Беларуси, как оказалась, доля женщин-водителей наибольшая среди всех представленных стран.
То есть, в Беларуси шанс встретить девушку за рулем такси выше, чем, например, в Израиле, Финляндии, странах Балтии, России.
И среди всех крупных городов, где есть «Яндекс Go», по доле женщин-водителей лидирует белорусский Брест — 12,5%. А в малых городах страны доля женщин за рулем такси и вовсе достигает 18%.
Вас когда-нибудь везла девушка за рулем такси?
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8 марта каждый раз заставляет по-новому взглянуть на окружающий нас мир, который, безусловно, женщины наполняют красотой. В том смысле, что садишься в этот день в...
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