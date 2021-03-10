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Ученые открыли новый вид хищных птицеобразных динозавров

10.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые открыли новый вид хищных птицеобразных динозавров

  • 10.03.2021, 15:47
Ученые открыли новый вид хищных птицеобразных динозавров

Они обитали на территории современной Каталонии 66 миллионов лет назад.

Команда из Каталонского института палеонтологии Микеля Крусафонта идентифицировала новый вид динозавров-теропод из семейства троодонтид (Troodontidae) по плюсневой кости стопы, сообщает «Вокруг света. Украина».

Ее нашли в окрестностях селения Сант-Рома-д’Абелья (регион Пльярм-Жусса, провинция Льейда) музейные исследователи из Museu de la Conca Dellà. Окаменелость обнаружили в 2003 году. Но вид динозавра, которому она принадлежала, палеонтологи описали только сейчас.

Тероподы представляли собой подсемейство птицевидных, преимущественно хищных динозавров, которые перемещались на двух ногах.

Некрупный теропод Tamarro insperatus обитал на так называемом Иберо-Армориканском острове в самом конце мелового периода, примерно за 200 тысяч лет до массового вымирания.

Динозавр достигал в длину 1,6 м. Морфология окаменелости указывает на то, что она могла принадлежать не полностью зрелой особи.

Команда предположила, что вид Tamarro insperatus мог мигрировать из Азии.

Островная среда формировала специфические видовые особенности

В конце мелового периода, 77-66 миллионов лет назад, накануне массового вымирания, Европа представляла собой серию островов, населенных разнообразными сообществами динозавров и других позвоночных, отметил доктор Альберт Селлес, ведущий автор исследования.

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Они обитали на территории современной Каталонии 66 миллионов лет назад.
 
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