Источник материала: Хартия'97

В Грузии оппозиция выдвинула властям ультиматум 10.03.2021, 15:42

Фото: ТАСС

В случае его невыполнения заявлено о переходе к «тактике тотального сопротивления».

В Грузии лидер оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе выдвинул властям ультиматум. Как сообщает «Общественное телевидение», он заявил, что руководство государства должно заключить соглашение с оппозицией до конца марта, иначе его политическая сила перейдет к тактике тотального сопротивления, пишет Guildhall .

«Если переговоры не состоятся до конца марта, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления, которое, конечно, предусматривает действия в рамках конституции и закона», — сказал Вашадзе.

Он пригрозил, что его партия будет постоянно проводить протестные акции, встречаться с представителями других стран, а также совершать «многие другие нестандартные действия». Георгий Вашадзе добавил, что в Евросоюзе поддерживают требования оппозиции в Грузии: выпустить «политзаключённых» и провести досрочные парламентские выборы.

Напомним, ранее о проведении массовых акций протеста в Тбилиси заявила член политсовета партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе , если власти не освободят политзаключенных и не примут решение о проведении досрочных парламентских выборов.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были сфальсифицированы, и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

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