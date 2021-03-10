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Инфляция в Беларуси в феврале ускорилась до 8,7%

10.03.2021 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Потребительские цены в Беларуси в феврале 2021 года выросли на 8,7% в годовом выражении (к февралю 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с январем потребительские цены на товары и услуги в феврале 2021 года выросли на 1,9%, с начала года – на 3,1%.

Цены на еду в феврале 2021 года выросли на 1,8% к январю, с начала года – на 3,3%, в годовом выражении – на 7,2% (к февралю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в феврале 2021 года выросли на 1,1% к январю, с начала года – на 2,4%, в годовом выражении – на 9,4%.

Тарифы на услуги в феврале 2021 года подорожали на 3,4% к январю, с начала года – на 3,7%, в годовом выражении – на 9,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 102%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в феврале 2021 года выросли на 8,7% в годовом выражении (к февралю 2020 года), сообщил Белстат РБ.
 
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