ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погранслужбы Беларуси и России согласовали охрану границы Союзного государства

10.03.2021 16:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Пограничные службы Беларуси и России в рамках прошедшей 10 марта рабочей встречи руководств обоих ведомств согласовали вопросы взаимодействия в охране внешней границы Союзного государства.

«Представители пограничных ведомств согласовали основные направления взаимодействия в формате Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности на внешней границе», - говорится в сообщении Погранслужбы РБ.

Также, обсуждались вопросы организации пропуска лиц на территорию Союзного государства из третьих стран в условиях взаимного признания виз.

«…стороны обменялись опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, обсудили обстановку на государственной границе и тенденции ее развития, реализацию совместных проектов, проблемные вопросы, оказывающие влияние на состояние пограничной безопасности, противостояние различным вызовам, в том числе внешним», - также сказано в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пограничные службы Беларуси и России в рамках прошедшей 10 марта рабочей встречи руководств обоих ведомств согласовали вопросы взаимодействия в охране внешней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Максим Виторган: «На уровне лучших мировых утопий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by