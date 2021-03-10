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Замедление Twitter обернулось отсутствием доступа к сайтам Кремля, Думы и правительства

10.03.2021 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Официальные сайты российских органов государственной власти перестали открываться через два часа после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter и пригрозил соцсети полной блокировкой.

Также с перебоями работали сайты Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Ряд пользователей не смогли получить доступ к страницам Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития.

Масштабный сбой, по данным DownDeterctor, пережил «Ростелеком» - один из крупнейших провайдеров страны, предоставляющий услуги в том числе и хостинга.

Жалобы поступают из Москвы, Краснодара, Новосибирска, Казани, Саратова, Кемерово и других городов.

92% пользователей сообщают, что испытывают трудности с доступом в интернет, еще 5% охарактеризовали проблему как «сбой всех сервисов».

В Кремле проблемы не заметили. Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков утверждал, что у них, в Кремле, всё открывается. Представитель Роскомнадзора Андрей Поляков объяснил сбой в работе интернета у «Ростелекома» неполадками в оборудовании, но никак не замедлением Twitter. В Совете Федерации и вовсе заявили о том, что США начали свою обещанную хакерскую атаку.

Удалось ли Роскомнадзору замедлить Twitter пока не ясно, но всю Россию остановить получилось. Как и в прошлый раз, когда Роскомнадзор отчаянно пытался забанить доступ к Telegram.

 
 
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Официальные сайты российских органов государственной власти перестали открываться через два часа после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter и...
 
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