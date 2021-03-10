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Вот так вляпались: беларускими нефтепродуктами занялись друзья Путина с криминальным прошлым

10.03.2021 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Петербургский нефтяной терминал" начал перевалку белорусских нефтепродуктов. Почему именно он?

Вот так вляпались: беларускими нефтепродуктами занялись друзья Путина с криминальным прошлым
АО "Петербургский нефтяной терминал" принял первую партию белорусских нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Груз мазута объемом 3,6 тыс. тонн прибыл на ПНТ по железной дороге.

"По условиям договора гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла",- сказали в пресс-службе.

"Перевалка нефтепродуктов - высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты. ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси", - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров ПНТ Михаила Скигина.

Интересные факты о "Петербургском нефтяном терминале" приводит телеграм-канал Заправка

"Собственниками терминала являются сыновья Дмитрия Скигина (умер в 2003 году) и Сергей Васильев. Оба бизнесмена близки к президенту России Владимиру Путину ещё со времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга.

По ходу, белорусским экспортерам будет очень проблематично «соскочить» с поставок нефтепродуктов на такой терминал"

А телеграм-канал Экономика по-беларуски приводит еще более интересные факты о владельцах терминала.

"Когда Собчак выборы проиграл [в 1996 г.] …, то Владимиру Владимировичу стало тяжко. Непонятно стало, за что ему долю платить. Дима Скигин, товарищ мой и партнер по компаниям «Сигма» и «Совэкс», сообщил мне, что решил сделать несколько рискованный ход – поддержать Владимира Владимировича сохранением его доли в уже работавшем нефтеналивном терминале [в морском порту] и в «Совэксе» [заправочном терминале для самолетов в Пулково]." https://putinism.wordpress.com/2017/10/29/brigada/

"Скигин был не просто коммерсант, который работал с питерскими бандитами (с Трабером и Сергеем Васильевым). Он был финансистом тамбовской ОПГ, крупнейшей банды в городе, а с конца 90-х – держателем её общака в Европе. За что был даже депортирован из Монако в 2000 г. по обвинению в отмывании денег."
https://putinism.wordpress.com/2017/08/14/kerosin/

"Скигин Димитриос, 1956 г.р. гражданство – Греция. Решение о депортации №00-62 от 19 мая 2000 г. Далее – материалы оперативной разработки. Связан с Ильей Трабером из «Groupe criminel russe Tambov» (дословно: русская преступная группа Тамбов). Участвовал в создании ряда фирм вместе с Трабером: «Петербургский нефтяной терминал», ОБИП (траберовская контора, которая управляла морским портом Петербурга с 1997 г.) и т.д." https://putinism.wordpress.com/2016/11/20/kishlak/
 
 
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