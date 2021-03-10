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Власти хотят объявить телеграм-канал Мотолько "экстремистским"

10.03.2021 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящий режим готовит аргументацию для объявления телеграм-канала Антона Мотолько "экстремистским".

Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.

В сюжете прозвучало, что следователи совместно с ГУБОП получили "доказательства" якобы причастности Мотолько к «целому ряду преступлений»: "беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". 

Кроме того, напомним, блогера обвиняют в том, что его телеграм-канал якобы "способствовал разжиганию социальной вражды". Ему вменяют создание "экстремистского формирования" — «объединение в группы так называемых дворовых чатов» и руководстве ими.

"Следователями в отношении гражданина Республики Беларусь Антона Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того следователями проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским", — цитирует Любаскина tut.by
 
Теги: Минск
 
 
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Правящий режим готовит аргументацию для объявления телеграм-канала Антона Мотолько "экстремистским".
 
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