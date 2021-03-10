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Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В отношении председателя ОГП возбудили уголовное дело Похоже, что просто хотят состряпать очередное дело на пустом месте.

О возбуждении уголовного деласообщил«О том, что на меня завели дело, я узнал вчера от своего адвоката. Деталей никаких не знаю — только факт возбуждения дела, — говорит Николай Козлов. — Это связано, наверное, с моим допросом по делу Координационного совета, так как по другим делам меня не вызывали.Но что я мог разглашать?Единственное, что я мог разглашать, — что дело сфабриковано. Но ведь это и так все знают.Поэтому я немного в недоумении. Похоже, что просто хотят состряпать очередное дело на пустом месте.Чем закончится, не знаю и не понимаю пока. Возможно, после допроса — или на суде? — будет понятнее. Зависит от того, насколько решительно настроена система. Но ведь очевидно, что это «дело» просто шито белыми нитками».Наказание за «разглашение данных дознания» — от штрафа до ареста.