|
Журналиста Романа Васюковича будут судить за перевозку «экстремистской» книги
Источник материала: UDF
Обложка книги «Белорусский Донбасс»
Суд над Васюковичем назначен на 12 марта. Поводом стала книга «Белорусский Донбасс» Катерины Андреевой и Игоря Ильяша, которую нашли в багаже Романа Васюковича.
Между тем суд по признанию книги экстремистской назначен только на 26 марта,
Кстати, на нынешней международной книжной выставке в Минске презентация этой книги прошла с участием украинского посла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между тем суд по признанию книги экстремистской назначен только на 26 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)