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Журналиста Романа Васюковича будут судить за перевозку «экстремистской» книги

10.03.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналиста Романа Васюковича будут судить за перевозку «экстремистской» книги
Обложка книги «Белорусский Донбасс»
Журналиста Романа Васюковича будут судить за перевозку «экстремистской продукции»... при том, что сама «продукция» еще не признана экстремистской!

Суд над Васюковичем назначен на 12 марта. Поводом стала книга «Белорусский Донбасс» Катерины Андреевой и Игоря Ильяша, которую нашли в багаже Романа Васюковича.

Между тем суд по признанию книги экстремистской назначен только на 26 марта, пишет автор «Белорусского Донбасса» Игорь Ильяш.

Кстати, на нынешней международной книжной выставке в Минске презентация этой книги прошла с участием украинского посла.
 
Теги: Минск
 
 
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Между тем суд по признанию книги экстремистской назначен только на 26 марта.
 
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