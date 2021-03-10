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«У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом», - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске.

, который в последние четыре года возглавлял российскую дипмиссию в Латвии, должен сменитьКомитет Госдумы по делам СНГ участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях, предусматривает регламент Госдумы.Предложения о кандидатурах для назначения дипломатических представителей оформляются решением МИД РФ или иного министерства РФ и представляются вместе с документами, характеризующими каждого кандидата.Комитет Думы на своем заседании в присутствии кандидата, а также соответствующих должностных лиц МИД РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ.На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФКомментируя по просьбесмену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом.