ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси

10.03.2021 16:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси
Фото: rubaltic.ru
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.

Евгений Лукьянов, который в последние четыре года возглавлял российскую дипмиссию в Латвии, должен сменить Дмитрия Мезенцева.

Комитет Госдумы по делам СНГ участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях, предусматривает регламент Госдумы.

Предложения о кандидатурах для назначения дипломатических представителей оформляются решением МИД РФ или иного министерства РФ и представляются вместе с документами, характеризующими каждого кандидата.

Комитет Думы на своем заседании в присутствии кандидата, а также соответствующих должностных лиц МИД РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ.

На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Комментируя по просьбе «Интерфакса» смену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом.

«У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом», - сказал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые нашли в Сахаре осколок протопланеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by