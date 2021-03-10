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Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: rubaltic.ru
Евгений Лукьянов, который в последние четыре года возглавлял российскую дипмиссию в Латвии, должен сменить Дмитрия Мезенцева.
Комитет Госдумы по делам СНГ участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях, предусматривает регламент Госдумы.
Предложения о кандидатурах для назначения дипломатических представителей оформляются решением МИД РФ или иного министерства РФ и представляются вместе с документами, характеризующими каждого кандидата.
Комитет Думы на своем заседании в присутствии кандидата, а также соответствующих должностных лиц МИД РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ.
На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Комментируя по просьбе
«У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом», - сказал он.
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Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске.
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