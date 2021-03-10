Стационары Минска в ближайшем времени получат 6 новых томографов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Шесть компьютерных томографов поступят в стационары столицы в первом квартале 2021 года, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.

На итоговой коллегии Комитета по здравоохранению Минска в среду она отметила, что в 2019 году медучреждения столицы уже получили десять новых таких аппаратов.

"В первом квартале этого года в стационары столицы поступят еще шеть современных аппаратов КТ. В частности, в 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии", – цитирует Казаченок пресс-служба Мингорисполкома.

Пока в медучреждениях Минска насчитывается 27 компьютерных томографов, девять аппаратов МРТ и девять ангиографов.

В апреле 2020-го года президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым вопрос об оснащении учреждений здравоохранения томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Уже в августе девять столичных поликлиник получили аппараты КТ . Как тогда сообщалось, они востребованы для диагностики COVID-19, так как вирус в первую очередь поражает легкие.