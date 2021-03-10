Аналитик: нас ожидает десятилетний рост цен на еду, топливо и металлы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Аналитик о росте цен на продовольствие: этот тренд пойдет на много лет

Рост мировых цен на продовольствие, наблюдающийся в последние 9 месяцев, станет трендом, который продлится на многие годы, и более всего от него пострадают бедные страны, полагает собеседник Sputnik.

"Это будет длиться достаточно долго. Сколько росла нефть в прошлом цикле? С 1998 года она дно показала, а в 2008 показала максимум, а потом еще стояла какое-то время, значит, 10 лет. Нас ждет, наверно, десятилетний рост цен на еду, на металлы и на топливо. Но топливо сейчас запаздывает в силу определенных обстоятельств. Саудовцы очень сильно этого хотят, вся их политика направлена на то, чтобы поднять цены на нефть", ― рассуждает Голубовский.

По его словам, наблюдающийся сейчас рост цен на продукты питания напрямую связан с циклом обесценивания доллара, поскольку цены считаются именно в долларах, а также с тем, что американцы запускают глобальную инфляцию как способ борьбы с долговой нагрузкой, отмечает эксперт.

"Долгов в мире слишком много, их нужно обесценить в реальном выражении. Поэтому вариант №1 ― это устроить кризис долговой, когда очень многие обанкротятся, но при этом очень много потеряют богатые. Вариант №2 ― это устроить инфляцию, чтобы заплатили все. Сценарий будет реализован, потому сейчас печатается огромное количество денег", ― рассказывает эксперт.

Пока вариант кризиса, которые выбрали власти ведущих стран, заключается в том, чтобы все проблемы залить деньгами, от этого цены будут естественно расти, отмечает Голубовский. "Еще конца и края не видно, когда страны будут прекращать печатать деньги, и вся та эмиссия, которая началась в прошлом году, она транслируется в рост цен", отмечает эксперт.

На фоне роста цен сработает старый принцип: богатые станут богаче, бедные ― еще беднее, только в международном масштабе, говорит аналитик.

"Если Россия покажет какой-то хороший экономический рост, то потянет за собой всех соседей. Но это фактор региональный ― сильная экономика тянет за собой соседей. А для России сырьевой цикл ― как раз неплохая история. Если цены на нефть и металлы продолжат расти, у России могут быть хорошие темпы экономического роста. И Россия может вытянуть за собой весь регион. Но только на это и надо надеяться", ― резюмирует аналитик.

Напомним, по итогам февраля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО зафиксировала очередной рост мировых цен на продовольствие, который продолжается уже девятый месяц подряд, более всего выросли котировки сахара и растительных масел. Средний индекс продовольственных цен ФАО в феврале составил 116 пунктов, он вырос на 2,4%, по сравнению с январем 2021 года и на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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