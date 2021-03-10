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Председателя БАЖ допрашивали почти целый день
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Андрей Бастунец лишь к вечеру вышел из Следственного комитета.
Председатель БАЖ Андрей Бастунец практически целый день 10 марта провел на допросах. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).
Какие следственные действия проводились, неизвестно, поскольку с юриста взяли подписку о неразглашении. Впрочем, суть вопроса ясна: сам Андрей Бастунец еще в феврале
Офис Белорусской ассоциации журналистов, где силовики
После обеда в присутствии Андрея Бастунца был проведен осмотр забранного ранее сейфа. Ничего из того, что там находилось, руководителю организации не отдали.
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Андрей Бастунец лишь к вечеру вышел из Следственного комитета.
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