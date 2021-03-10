Председателя БАЖ допрашивали почти целый день

Источник материала: Салiдарнасць

Андрей Бастунец лишь к вечеру вышел из Следственного комитета.





Председатель БАЖ Андрей Бастунец практически целый день 10 марта провел на допросах. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Какие следственные действия проводились, неизвестно, поскольку с юриста взяли подписку о неразглашении. Впрочем, суть вопроса ясна: сам Андрей Бастунец еще в феврале отмечал , что волна обысков, допросов и арестов, связанных с общей тенденцией давления на гражданское общество и политическую оппозицию, продолжится.

Офис Белорусской ассоциации журналистов, где силовики устроили обыск 16 февраля, по-прежнему опечатан, сейф с печатью, оргтехникой и официальными документами организации изъят, а счета арестованы.

После обеда в присутствии Андрея Бастунца был проведен осмотр забранного ранее сейфа. Ничего из того, что там находилось, руководителю организации не отдали.