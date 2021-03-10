|
Asus представила супермощный ROG Phone 5
Источник материала: Onliner
Asus
Обычный ROG Phone 5 оснащен Snapdragon 888 и 8, 12 либо 16 Гб оперативной памяти, а также 128 или 256 Гб пространства. ROG Phone 5 Pro поставляется с безальтернативными 16 Гб ОЗУ (LPDDR 5) и 512 Гб пространства. Но и это еще не рекорд. Модификация ROG Phone 5 Ultimate получила 18 Гб оперативной памяти, а вот хранилища по-прежнему будет 512 Гб.
В смартфоне два аккумулятора, каждый емкостью 3000 мА·ч. Таким образом компания добилась лучшего размещения компонентов для более эффективного охлаждения.
ROG Phone 5 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном производства Samsung. Характеристики следующие: HDR10+, 111-процентный охват DCI-P3, 151% охват sRGB. Разрешение составляет Full HD+. Частота сенсора касаний — 300 Гц (задержка 24,3 мс). Частота обновления экрана равняется 60, 120 или 144 Гц.
Модели Pro и Ultimate поставляются с внешним кулером AeroActive Cooler 5. Он снижает температуру чипа на 10% и на 15% уменьшает нагрев корпуса.
Набор камер следующий: 64 Мп — основной сенсор, 13 Мп — ультраширокий, 5 Мп — макро. Спереди расположена 24-мегапиксельная камера.
В смартфоне размещен выход на 3,5 мм, что сейчас стало большой редкостью.
Базовая модель с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти оценена в 800 евро, а модификация Ultimate стоит 1300 евро.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Asus рассекретила линейку ROG Phone 5 — игровых смартфонов с мощным даже по меркам других флагманов железом. Серия состоит из моделей ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.Читать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)