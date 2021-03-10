Asus представила супермощный ROG Phone 5

Источник материала: Onliner

Asus рассекретила линейку ROG Phone 5 — игровых смартфонов с мощным даже по меркам других флагманов железом. Серия состоит из моделей ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.

Обычный ROG Phone 5 оснащен Snapdragon 888 и 8, 12 либо 16 Гб оперативной памяти, а также 128 или 256 Гб пространства. ROG Phone 5 Pro поставляется с безальтернативными 16 Гб ОЗУ (LPDDR 5) и 512 Гб пространства. Но и это еще не рекорд. Модификация ROG Phone 5 Ultimate получила 18 Гб оперативной памяти, а вот хранилища по-прежнему будет 512 Гб.

В смартфоне два аккумулятора, каждый емкостью 3000 мА·ч. Таким образом компания добилась лучшего размещения компонентов для более эффективного охлаждения.





ROG Phone 5 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном производства Samsung. Характеристики следующие: HDR10+, 111-процентный охват DCI-P3, 151% охват sRGB. Разрешение составляет Full HD+. Частота сенсора касаний — 300 Гц (задержка 24,3 мс). Частота обновления экрана равняется 60, 120 или 144 Гц.

Модели Pro и Ultimate поставляются с внешним кулером AeroActive Cooler 5. Он снижает температуру чипа на 10% и на 15% уменьшает нагрев корпуса.

Набор камер следующий: 64 Мп — основной сенсор, 13 Мп — ультраширокий, 5 Мп — макро. Спереди расположена 24-мегапиксельная камера.

В смартфоне размещен выход на 3,5 мм, что сейчас стало большой редкостью.

Базовая модель с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти оценена в 800 евро, а модификация Ultimate стоит 1300 евро.