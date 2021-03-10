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Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья

10.03.2021 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Массовое жилье, сооруженное в годы строительства социализма, в общественном мнении зачастую проигрывает новостройкам. Он может быть тесным, комнаты кажутся маленькими, да и сам внешний вид этих зданий многим навевает уныние. Но что если попытаться ликвидировать все эти недостатки или превратить их в достоинства? Есть показательный пример.

Сразу скажем, речь идет о Братиславе, нынешней столице Словакии. Однако общие тенденции массового жилищного строительства там совпадали с нашими, а порой их и опережали. Например, первый микрорайон для расселения молодых семей в условиях острой нехватки квартир в первые послевоенные годы там начали возводить уже в 1949 году. Это трех- — пятиэтажные дома, расставленные на местности строчками, недорогие, но по тем временам довольно комфортабельные. Сейчас кварталы объединены в кластер 500 Flats (по числу квартир), который пользуется популярностью у тех, кого принято называть молодыми профессионалами.

Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья

Для того чтобы квартира площадью 70 «квадратов» казалась больше, все лишние перегородки, за исключением несущих стен, были удалены. Получился просторный лофт, единое пространство, разделенное на функциональные зоны оригинальными приемами. Например, кухню и гостиную связывает круглый проем, а уединенность спальни обеспечивает распашная стеклянная перегородка. Суровая брутальная эстетика экстерьера зданий поддержана и внутри квартиры. На потолке и стенах оставлены демонстративные оголенные бетонные поверхности, контрастирующие с участками, выкрашенными в белый. Деревянные детали вносят в интерьер нужную долю теплоты.

Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья
Квартира дня. Образцовая перепланировка «социалистического» жилья

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Массовое жилье, сооруженное в годы строительства социализма, в общественном мнении зачастую проигрывает новостройкам. Он может быть тесным, комнаты кажутся...
 
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