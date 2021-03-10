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Инфляция в феврале разогналась до максимального за 5 лет значения. Виноваты огурцы и бананы
Источник материала: Onliner
Белстат обнародовал новые данные по инфляции, и они не обрадовали. В феврале месячный рост цен составил 1,9%. В последний раз месячная инфляция превышала этот уровень в феврале 2016 года, тогда инфляция была 2,9%.
При этом продовольственные товары
Судя по данным на сайте Белстата, во многом виноваты свежие огурцы и бананы — они подорожали чуть больше чем на 20%. Набор для борща тоже предательски подорожал: картофель на 11,7%, плюс 10,7% у моркови, на 10,6% поднялась в цене свекла.
Не знаем, было ли это связано с мужским праздником, но подешевела пена для бритья (на 9%) и туалетная вода (на 6%).
Напомним, в феврале правительство решило
Решение было принято «в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка». Посмотрим, как цены отреагируют на это в марте.
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