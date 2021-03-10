ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инфляция в феврале разогналась до максимального за 5 лет значения. Виноваты огурцы и бананы

10.03.2021 17:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белстат обнародовал новые данные по инфляции, и они не обрадовали. В феврале месячный рост цен составил 1,9%. В последний раз месячная инфляция превышала этот уровень в феврале 2016 года, тогда инфляция была 2,9%.

При этом продовольственные товары подорожали на 1,8% по сравнению с январем, непродовольственные — на 1,1%. Услуги в феврале стали обходиться дороже на 3,4%.

Судя по данным на сайте Белстата, во многом виноваты свежие огурцы и бананы — они подорожали чуть больше чем на 20%. Набор для борща тоже предательски подорожал: картофель на 11,7%, плюс 10,7% у моркови, на 10,6% поднялась в цене свекла.

Не знаем, было ли это связано с мужским праздником, но подешевела пена для бритья (на 9%) и туалетная вода (на 6%).

Напомним, в феврале правительство решило «заморозить» цены на 62 значимых товара и 50 лекарств. Все юрлица и ИП, которые производят, ввозят социально значимые товары и торгуют ими, должны были заморозить цены на уровне 24 февраля. А с марта рост цен не должен превышать 0,2% в месяц.

Решение было принято «в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка». Посмотрим, как цены отреагируют на это в марте.

Посудомоечные машины. Детальные фильтры для выбора и топовые модели в Каталоге

Посудомоечная машина Bosch SMV25EX03R
2 отзыва
загрузка на 13 комплектов посуды, электронное управление, 5 программ, 59.8×55×81.5 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: луч
1169 р.
24 предложения
Посудомоечная машина Candy CDCP 8/E-07
12 отзывов
загрузка на 8 комплектов посуды, электронное управление, 6 программ, белый цвет, сушка: конденсационная, индикация на полу: нет
673 р.
11 предложений
Все посудомойки в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат обнародовал новые данные по инфляции, и они не обрадовали. В феврале месячный рост цен составил 1,9%. В последний раз месячная инфляция превышала этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеграмм-канал Мотолько будет признан экстремистским - СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by