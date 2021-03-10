Минский горисполком: в 1-м квартале в стационары столицы поступят шесть компьютерных томографов

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале Минского горисполкома появилось сообщение , что в стационары столицы в 1-м квартале поступят шесть компьютерных томографов. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.

— В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили десятью новыми компьютерными томографами. В 1-м квартале этого года в стационары столицы поступят еще шесть современных аппаратов КТ. В частности, в 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии, — прокомментировала она.





В настоящее время в системе здравоохранения столицы имеются 27 компьютерных томографов, девять аппаратов МРТ, девять ангиографов.