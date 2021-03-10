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Тихановская рассчитывает на новые выборы осенью 2021 года

10.03.2021 17:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На текущий момент целью демократических сил Беларуси являются новые свободные и честные выборы уже осенью этого года.

Об этом Светлана Тихановская заявила во время телефонного разговора с Дереком Шоле, советником Госдепа США.

«Важно также остановить насилие, освободить политзаключённых и вернуть людям право выбирать. Достижение этих целей возможно через диалог с беларусским обществом», - также сказала она, сообщает пресс-служба Тихановской.

Она проинформировала Госдеп о последних репрессивных кампаниях против журналистов, активистов, бизнесменов и призвала США и все международное сообщество действовать быстро и слаженно.

В время разговора обсуждались Акт о демократии, возобновление и расширение санкций США против режима Лукашенко, организацияпереговоров на платформе ОБСЕ.

«Во время звонка также обсудили планируемый визит Тихановской в США», - говорится в сообщении.

 
 
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На текущий момент целью демократических сил Беларуси являются новые свободные и честные выборы уже осенью этого года.
 
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