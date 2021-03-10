Новый состав «ВИА Гры» перепел один из главных хитов группы

Источник материала: Tut.by

Участницы нового состава российской группы «ВИА Гра» перепели хит коллектива 2009 года — «Антигейша». Видео с репетиции, в котором участницы поют вживую, появилось на YouTube-канале Meladze Music. Посмотрите, что из этого получилось.

В ноябре прошлого года продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». В него попали конкурсантка проекта X-Factor Ксения Попова, участница детского «Евровидения» София Тарасова и Ульяна Синецкая, с которой продюсер работает уже два года.

Сегодня на YouTube-канале коллектива вышло видео, снятое на одной из репетиций нового состава группы. Певицы вживую исполняют композицию «ВИА Гры» 2009 года — «Антигейша». Музыку и слова песни написал Константин Меладзе.

Телеканал «Муз-ТВ» передает слова вокалисток о том, почему они решили перезаписать хит 12-летней давности:

— Мы с девочками заметили, что эту песню — одну из самых знаменитых у группы «ВИА Гра» — очень сложно найти. Ее нет нигде. Ни на каких платформах. Для Константина это стало сюрпризом, и мы решили дать ей вторую жизнь. Тем более что она и нам, и поклонникам очень нравится. Мы ее перезаписали: с нашими голосами песня стала еще более интересной и красивой, а обложки мы сделали в азиатском стиле.

В начале февраля этого года участницы «ВИА Гры» представили клип на эту же песню. Посмотреть ее можно тут . А посмотреть клип на песню, исполненную предыдущими участницами группы, вы сможете здесь .