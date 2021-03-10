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Новый состав «ВИА Гры» перепел один из главных хитов группы
Источник материала: Tut.by
Участницы нового состава российской группы «ВИА Гра» перепели хит коллектива 2009 года — «Антигейша». Видео с репетиции, в котором участницы поют вживую,
В ноябре прошлого года продюсер Константин Меладзе
Сегодня на YouTube-канале коллектива вышло видео, снятое на одной из репетиций нового состава группы. Певицы вживую исполняют композицию «ВИА Гры» 2009 года — «Антигейша». Музыку и слова песни написал Константин Меладзе.
Телеканал «Муз-ТВ»
— Мы с девочками заметили, что эту песню — одну из самых знаменитых у группы «ВИА Гра» — очень сложно найти. Ее нет нигде. Ни на каких платформах. Для Константина это стало сюрпризом, и мы решили дать ей вторую жизнь. Тем более что она и нам, и поклонникам очень нравится. Мы ее перезаписали: с нашими голосами песня стала еще более интересной и красивой, а обложки мы сделали в азиатском стиле.
В начале февраля этого года участницы «ВИА Гры» представили клип на эту же песню. Посмотреть ее можно
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Участницы нового состава российской группы «ВИА Гра» перепели хит коллектива 2009 года - «Антигейша». Видео с репетиции, в котором участницы поют вживую, появилось...
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