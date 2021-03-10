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Система РЭБ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестная система РЭБ отключила спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем - СМИ Однако никакой официальной информации на этот счет не опубликовано.

По информации СМИ, неизвестная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) полностью отключила спутниковую навигацию над Сирией, Ливаном и Израилем.КакAvia.pro, примерно в полночь минувшей ночью над территорией перечисленных выше стран неожиданно перестала работать спутниковая навигация.Эксперты связывают это с работой системы радиоэлектронного подавления.В качестве подтверждения этой информации издание приводит карту активности авиации Израиля, а затем снимок, на котором спутники не отслеживаются в воздушном пространстве над указанными районами.Примечательно, что недоступны оказались сразу все аппараты одновременно.Предположительно, воздействие могло быть осуществлено из пригорода Дамаска для создания помех израильским истребителям.Однако никакой официальной информации на этот счет не опубликовано.