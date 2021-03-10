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Неизвестная система РЭБ отключила спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем - СМИ
Источник материала: UDF
Система РЭБ
По информации СМИ, неизвестная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) полностью отключила спутниковую навигацию над Сирией, Ливаном и Израилем.
Как
Эксперты связывают это с работой системы радиоэлектронного подавления.
В качестве подтверждения этой информации издание приводит карту активности авиации Израиля, а затем снимок, на котором спутники не отслеживаются в воздушном пространстве над указанными районами.
Примечательно, что недоступны оказались сразу все аппараты одновременно.
Предположительно, воздействие могло быть осуществлено из пригорода Дамаска для создания помех израильским истребителям.
Однако никакой официальной информации на этот счет не опубликовано.
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Однако никакой официальной информации на этот счет не опубликовано.
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