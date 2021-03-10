Экспорт белорусских нефтепродуктов берут под контроль друзья Путина с криминальным прошлым

Источник материала: UDF



Коллаж с сайта belaruspartisan.by

«По условиям договора гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла»,- сказали в пресс-службе.

«Перевалка нефтепродуктов - высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты. ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров ПНТ Михаила Скигина.

«Собственниками терминала являются сыновья Дмитрия Скигина (умер в 2003 году) и Сергей Васильев. Оба бизнесмена близки к президенту России Владимиру Путину ещё со времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга. По ходу, белорусским экспортерам будет очень проблематично «соскочить» с поставок нефтепродуктов на такой терминал».

«Когда Собчак выборы проиграл [в 1996 г.] …, то Владимиру Владимировичу стало тяжко. Непонятно стало, за что ему долю платить. Дима Скигин, товарищ мой и партнер по компаниям «Сигма» и «Совэкс», сообщил мне, что решил сделать несколько рискованный ход – поддержать Владимира Владимировича сохранением его доли в уже работавшем нефтеналивном терминале [в морском порту] и в «Совэксе» [заправочном терминале для самолетов в Пулково]».

«Скигин был не просто коммерсант, который работал с питерскими бандитами (с Трабером и Сергеем Васильевым). Он был финансистом тамбовской ОПГ, крупнейшей банды в городе, а с конца 90-х – держателем её общака в Европе. За что был даже депортирован из Монако в 2000 г. по обвинению в отмывании денег».

«Скигин Димитриос, 1956 г.р. гражданство – Греция. Решение о депортации №00-62 от 19 мая 2000 г. Далее – материалы оперативной разработки. Связан с Ильей Трабером из «Groupe criminel russe Tambov» (дословно: русская преступная группа Тамбов). Участвовал в создании ряда фирм вместе с Трабером: «Петербургский нефтяной терминал», ОБИП (траберовская контора, которая управляла морским портом Петербурга с 1997 г.) и т.д».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспорт белорусских нефтепродуктов берут под контроль друзья Путина с криминальным прошлым Теперь белорусским экспортерам будет очень проблематично «соскочить» с поставок нефтепродуктов.

АО «Петербургский нефтяной терминал» принял первую партию белорусских нефтепродуктов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.Груз мазута объемом 3,6 тыс. тонн прибыл на ПНТ по железной дороге.Интересные факты о «Петербургском нефтяном терминале» приводит телеграм-канал Заправка:А телеграм-канал Экономика по-беларуски приводит еще более интересные факты о владельцах терминала.https://putinism.wordpress.com/2017/10/29/brigada/https://putinism.wordpress.com/2017/08/14/kerosin/https://putinism.wordpress.com/2016/11/20/kishlak/